ЗАМАНА - Записаться на вакцинопрофилактику от коронавируса можно в любое время без очередей

Записаться на вакцинопрофилактику от коронавируса можно в любое время без очередей

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19 января, 2021. Вторник 09:13
Записаться на вакцинопрофилактику от коронавируса можно в любое время без очередей

Уже сейчас привиться от коронавируса может любой житель региона. Запись через сайт государственных услуг позволит спланировать время и человека и медицинского персонала.

Для записи на вакцинопрофилактику, нужно зайти в раздел «Мое здоровье» на веб-сайте Государственных услуг, потом перейти к графе «Запись к доктору» и выбрать мед услугу «Вакцинация от Covid-19».
Портал покажет вам свободные даты и время, а также место нахождения кабинета.
При желании запись можно отменить так же с помощью личного кабинета пользователя.
«Сегодня записаться на вакцинацию от коронавируса может каждый дагестанец, благодаря работе портала госуслуги. Кроме того, для сокращения времени нахождения человека в медорганизации, ему предлагают заранее заполнить анкету на сайте, где можно сообщить подробности своего здоровья», заявил временно исполняющий обязанности руководителя Министерства цифрового развития РД Сергей Снегирев.

Напомним, что в республику поступила очередная партия вакцины от коронавируса объемом 3 100 доз. На сегодняшний день в Дагестан было поставлено 8 142 дозы. Всего в Дагестане вакцинировано 320 жителей.

 

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