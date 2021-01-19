Для записи на вакцинопрофилактику, нужно зайти в раздел «Мое здоровье» на веб-сайте Государственных услуг, потом перейти к графе «Запись к доктору» и выбрать мед услугу «Вакцинация от Covid-19».
Портал покажет вам свободные даты и время, а также место нахождения кабинета.
При желании запись можно отменить так же с помощью личного кабинета пользователя.
«Сегодня записаться на вакцинацию от коронавируса может каждый дагестанец, благодаря работе портала госуслуги. Кроме того, для сокращения времени нахождения человека в медорганизации, ему предлагают заранее заполнить анкету на сайте, где можно сообщить подробности своего здоровья», заявил временно исполняющий обязанности руководителя Министерства цифрового развития РД Сергей Снегирев.
Напомним, что в республику поступила очередная партия вакцины от коронавируса объемом 3 100 доз. На сегодняшний день в Дагестан было поставлено 8 142 дозы. Всего в Дагестане вакцинировано 320 жителей.