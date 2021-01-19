ЗАМАНА - СКР предложил ужесточить уголовное наказание за уклонение от налоговых платежей

СКР предложил ужесточить уголовное наказание за уклонение от налоговых платежей

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19 января, 2021. Вторник 08:27
СКР предложил ужесточить уголовное наказание за уклонение от налоговых платежей

СК РФ выступает за ужесточение уголовного наказания для физлиц, уклоняемся от уплаты налоговых платежей, -сообщает "Интерфакс".

СКР предложил ужесточить уголовное наказание за уклонение от налоговых платежей
Общество

Согласно мнению заместитель руководителя СКР Елены Леоненко, у данной позиции есть свои причины: «Если юрлицо уклонилось от уплаты налоговых платежей на крупную сумму, оно будет вынуждено отвечать вне зависимости от прошедшего срока, как только состоится суд. А у личных бизнесменов, как много бы они не скрыли от казны, срок давности преступлений всего два года». В связи с этим, СК предлагает уровнять вину за уклон от выплаты налоговых платежей граждан и организаций.

 

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