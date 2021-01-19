СКР предложил ужесточить уголовное наказание за уклонение от налоговых платежей

Согласно мнению заместитель руководителя СКР Елены Леоненко, у данной позиции есть свои причины: «Если юрлицо уклонилось от уплаты налоговых платежей на крупную сумму, оно будет вынуждено отвечать вне зависимости от прошедшего срока, как только состоится суд. А у личных бизнесменов, как много бы они не скрыли от казны, срок давности преступлений всего два года». В связи с этим, СК предлагает уровнять вину за уклон от выплаты налоговых платежей граждан и организаций.