В последние месяцы, по сообщению родственников ушедшего, он боролся с коронавирусной инфекцией.
Скончался сын Фазу Алиевой Махач Магомедов
- Автор Хадижат
- 18 января, 2021. Понедельник 22:57
Сегодня в Махачкале после продолжительной болезни скончался бывший директор Республиканского газетно-журнального Издательства, сын Народной поэтессы Дагестана Фазу Алиевой Магомед (Махач) Магомедов.
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