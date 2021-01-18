ЗАМАНА - В Дагестане не пропустили 55 тонн зараженных фисташек

В Дагестане не пропустили 55 тонн зараженных фисташек

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18 января, 2021. Понедельник 22:26
В Дагестане не пропустили 55 тонн зараженных фисташек

Россельхознадзор Республики Дагестан не допустил ввоз на территорию РФ пятидесяти тонн зараженных фисташек.

В Дагестане не пропустили 55 тонн зараженных фисташек
Общество

Продукция из Ирана была задержана по причине выявления в нем сорняка и гарантийного объекта. В отношении обладателя груза предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

 

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