Как мы сообщали ранее, в ЦГБ Буйнакска 11 января поступили первые дети с признаками острого кишечного отравления.
По данным управления Роспотребнадзора по Дагестану, отравление произошло из-за некачественной питьевой водопроводной воды, в которой обнаружено ДНК возбудителя дизентерии.
Открыто уголовно-процессуальное производство по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».
По делу о массовом отравлении водой задержан руководитель Буйнакского водоканала
- Автор Хадижат
- 18 января, 2021. Понедельник 18:34
Правоохранительными органами задержан и.о. директора МУП "Буйнакскводоканал" Абдулвагаб Шарипов. Он является подозреваемым по делу о массовом отравлении жителей города питьевой водой, сообщает пресс-центр СКР.
Как мы сообщали ранее, в ЦГБ Буйнакска 11 января поступили первые дети с признаками острого кишечного отравления.
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