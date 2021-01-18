ЗАМАНА - По делу о массовом отравлении водой задержан руководитель Буйнакского водоканала

По делу о массовом отравлении водой задержан руководитель Буйнакского водоканала

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18 января, 2021. Понедельник 18:34
По делу о массовом отравлении водой задержан руководитель Буйнакского водоканала

Правоохранительными органами задержан и.о. директора МУП "Буйнакскводоканал" Абдулвагаб Шарипов. Он является подозреваемым по делу о массовом отравлении жителей города питьевой водой, сообщает пресс-центр СКР.

По делу о массовом отравлении водой задержан руководитель Буйнакского водоканала
Общество

Как мы сообщали ранее, в ЦГБ Буйнакска 11 января поступили первые дети с признаками острого кишечного отравления.
По данным управления Роспотребнадзора по Дагестану, отравление произошло из-за некачественной питьевой водопроводной воды, в которой обнаружено ДНК возбудителя дизентерии.
Открыто уголовно-процессуальное производство по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

 

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