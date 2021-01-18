По делу о массовом отравлении водой задержан руководитель Буйнакского водоканала

Как мы сообщали ранее, в ЦГБ Буйнакска 11 января поступили первые дети с признаками острого кишечного отравления.

По данным управления Роспотребнадзора по Дагестану, отравление произошло из-за некачественной питьевой водопроводной воды, в которой обнаружено ДНК возбудителя дизентерии.

Открыто уголовно-процессуальное производство по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».