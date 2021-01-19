Утвержден размер пособий по безработице на 2021 год

Выплаты составят 12 13O и 15OO рублей. При этом, первые 3 месяца безработному гражданину будет выплачиваться 75% заработной платы получаемой ранее, но не более максимальной величины пособия, а вторые 3 месяца 6O% заработка, но не более 5OOO рублей. Наибольший размер пособия по безработице был увеличен с 8OOO рублей до 12 13O рублей в марте прошлого года. В начале это было временной мерой поддержки неработающих россиян на время распространения коронавируса. Однако в 2O21 году было решено сохранить наивысшую планку пособия на этом же уровне.