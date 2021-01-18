ЗАМАНА - Роспотребназор Дагестана запретил проведение богослужений с присутствием людей

Роспотребназор Дагестана запретил проведение богослужений с присутствием людей

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18 января, 2021. Понедельник 16:00
Роспотребназор Дагестана запретил проведение богослужений с присутствием людей

Руководитель дагестанского Роспотребнадзора Николай Павлов 21 декабря подписал постановление о введении запрета на посещение мечетей, церквей, синагог и других культовых сооружений, а также на проведение массовых религиозных обрядов.

Роспотребназор Дагестана запретил проведение богослужений с присутствием людей
Общество

По словам главного санитарного врача республики, такие строгие ограничения установлены в связи с напряженной обстановкой из-за распространения на территории Дагестана новой коронавирусной инфекции. С полным текстом постановления можно ознакомиться перейдя по ссылке

 

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