По словам главного санитарного врача республики, такие строгие ограничения установлены в связи с напряженной обстановкой из-за распространения на территории Дагестана новой коронавирусной инфекции. С полным текстом постановления можно ознакомиться перейдя по ссылке
Роспотребназор Дагестана запретил проведение богослужений с присутствием людей
- Автор Хадижат
- 18 января, 2021. Понедельник 16:00
Руководитель дагестанского Роспотребнадзора Николай Павлов 21 декабря подписал постановление о введении запрета на посещение мечетей, церквей, синагог и других культовых сооружений, а также на проведение массовых религиозных обрядов.
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