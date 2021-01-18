В Дагестане выписали из больницы всех госпитализированных с сибирской язвой

Их состоянию ничего не грозит, сообщает ТАСС. Уточним, что минувшей осенью врачи вакцинировали от данной инфекции 196 сельчан. Вакцинопрофилактику прошли контактные лица, также ветеринарные докторы, медицинские специалисты и зоотехники. Кроме того была проведена вакцинопрофилактика большого и маленького домашнего скота, у жителей изъяли и утилизировали больше 120 кг остатков мяса и мясной продукции.