Их состоянию ничего не грозит, сообщает ТАСС. Уточним, что минувшей осенью врачи вакцинировали от данной инфекции 196 сельчан. Вакцинопрофилактику прошли контактные лица, также ветеринарные докторы, медицинские специалисты и зоотехники. Кроме того была проведена вакцинопрофилактика большого и маленького домашнего скота, у жителей изъяли и утилизировали больше 120 кг остатков мяса и мясной продукции.
В Дагестане выписали из больницы всех госпитализированных с сибирской язвой
- Автор Хадижат
- 18 января, 2021. Понедельник 15:39
Пять жителей села Какамахи Карабудахкентского района заразившиеся в октябре сибирской язвой, выздоровели и уже выписаны домой.
Последнее от Хадижат
- Роспотребназор Дагестана запретил проведение богослужений с присутствием людей
- Роспотребназор Дагестана запретил проведение богослужений с присутствием людей
- Под лавиной, сошедшей в Домбае, могло оказаться до 12 человек
- В минувшем году на дорогах Дагестана погибло более 300 человек
- Советник главы Дагестана Адильхан Ганакаев освобождён от должности