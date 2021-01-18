В Махачкале закрасили объявления о продаже наркотических средств

Всего в процессе рейда было закрашено больше 20 объявлений, на которые мы иногда просто не обращаем внимания. А между тем, с их помощью распространяются психоактивные средства и наркотики.

Как подчеркнул глава министерства по делам молодёжи Республики Дагестан Камил Саидов, принявший рейдев акции активное участие, одним из главных каналов распространения наркотических средств сейчас являются соцсети, ссылки на которые бывают написаны на фасадах.

Необходимо подчеркнуть, что молодые участники антинаркотических некоммерческих объединений ведут работу по закрашиванию таких ссылок 3-ий год.

Стоит отметить, что рейд был организован Министерством по делам молодежи региона вместе с Махачкалинским городским Собранием парламентариев и Молодежным парламентом. Такие рейды на территории республики будут проходить на постоянной основе.