К юбилею ДАССР на памятниках в Махачкале установят QR-коды с услугами аудиогида

В республике проходят множество мероприятий, приуроченных к столетнему юбилею со дня основания ДАССР. Главные из них пройдут в столице республики. Кстати, главный город Дагестана в этом году также празднует 100 летие со дня переименования Порт-Петровска в Махачкалу.

В первый день празднования, 20 января, в Махачкале, как сообщает пресс-служба администрации города, пройдут следующие мероприятия: В 10:00 на центральной площади состоится праздничное, торжественное открытие юбилейного Года. На светодиодном экране будут транслироваться ретроспективные документальные киноленты периода ДАССР. В 10:30 состоится возложение цветов к памятнику борцам за Советскую власть у здания администрации Махачкалы. В 11:00 на привокзальной площади пройдет митинг и мероприятие возложения цветов к памятнику видному революционному деятелю Махачу Дахадаеву. В 15:00 на телеканале ННТ начнется трансляция открытия сезона Детской лиги КВН г. Махачкалы.

В тот же день в Дагестанском историко-архитектурном музее им. А. Тахо-Годи состоится закрытие этнофестиваля.

Отдельно следует отметить иновацию, связанную с памятниками, расположенными в городе. С 20 января и на протяжении всего года, на монументах, напрямую связанных историей ДАССР будет работать QR-коды, с помощью которого жители и гости столицы смогут услышать комментарии цифрового аудиогида. Данной технологией можно будет воспользоваться у

памятнику Расулу Гамзатову, у памятника В. И. Ленину на центральной площади, у памятника Махачу Дахадаеву к мемориала представителям Русской интеллигенции в парке у озера Ак-Гель и у памятника революционерам.