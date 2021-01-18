Главной задачей акции является оказание содействия развитию патриотического сознания молодежи, привлечение внимания широкой общественности к истории развития и духовным ценностям Дагестана. Подробно о маршруте автомобильного пробега можно прочитать, перейдя по ссылке
В городах Дагестана прошёл автопробег, посвящённый 100-летию со дня образования ДАССР
- Автор Хадижат
- 18 января, 2021. Понедельник 12:35
В минувшую субботу, 16 января в республке состоялся крупнейший автопробег, посвящённый 100-летию со дня образования ДАССР.
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