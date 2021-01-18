ЗАМАНА - Глава УФАС Дагестана: 80% маршрутных такси Махачкалы можно смело отправлять на свалку

Глава УФАС Дагестана: 80% маршрутных такси Махачкалы можно смело отправлять на свалку

Автор
18 января, 2021. Понедельник 10:58
Глава УФАС Дагестана: 80% маршрутных такси Махачкалы можно смело отправлять на свалку
Глава УФАС Дагестана Каир Бабаев сообщил, что  80% от общего числа маршрутных такси города можно смело отправлять на свалку, - передает сетевое издание "Мирмол".
Глава УФАС Дагестана: 80% маршрутных такси Махачкалы можно смело отправлять на свалку
Общество
«Мы вынуждены жить в таких условиях, когда любой водитель, имея старую «бричку», может получить номер маршрута и возить людей» - заявил Бабаев.
 
Подобное положение дел не только портит общий вид города, его логистику, но и ставит жизнь пассажиров под угрозу.
Сегодня водитель, допуская нарушения в отношении качества перевозок, может просто сменить оператора и прдолжить свою работу. Подобную практику взаимоотношений необходимо искоренять.
"Мы работаем над созданием пятилетнего контракта,  по истечению водители с помощью лизинга водители маршрутных такси смогут обзавестись новым транспортом", - подчеркнул глава УФАС, но для этого необходимо завершения уже заключенных контрактов с водителями. 
 
 когда водитель, допуская нарушения в сфере качества перевозки пассажиров, просто меняет фирму: «А практика должна складываться так, чтобы он не имел больше возможности возить людей. Нужно, чтобы все заинтересованные структуры были готовы двигаться в таком направлении».
 

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top