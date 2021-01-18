Глава УФАС Дагестана: 80% маршрутных такси Махачкалы можно смело отправлять на свалку
- Автор Хадижат
- 18 января, 2021. Понедельник 10:58
Глава УФАС Дагестана Каир Бабаев сообщил, что 80% от общего числа маршрутных такси города можно смело отправлять на свалку, - передает сетевое издание "Мирмол".
«Мы вынуждены жить в таких условиях, когда любой водитель, имея старую «бричку», может получить номер маршрута и возить людей» - заявил Бабаев.
Подобное положение дел не только портит общий вид города, его логистику, но и ставит жизнь пассажиров под угрозу.
Сегодня водитель, допуская нарушения в отношении качества перевозок, может просто сменить оператора и прдолжить свою работу. Подобную практику взаимоотношений необходимо искоренять.
"Мы работаем над созданием пятилетнего контракта, по истечению водители с помощью лизинга водители маршрутных такси смогут обзавестись новым транспортом", - подчеркнул глава УФАС, но для этого необходимо завершения уже заключенных контрактов с водителями.
когда водитель, допуская нарушения в сфере качества перевозки пассажиров, просто меняет фирму: «А практика должна складываться так, чтобы он не имел больше возможности возить людей. Нужно, чтобы все заинтересованные структуры были готовы двигаться в таком направлении».
Последнее от Хадижат
- Какие выплаты положены семьям с детьми? График пособий на 2021 год
- В Дагестане за четыре года планируют заменить все лифты с истёкшим сроком службы
- Более 75% пациентов с острой кишечной инфекцией выписано из Буйнакской ЦГБ с выздоровлением
- В Махачкале 80-летний пешеход скончался в результате ДТП
- В Дербенте прошёл зональный этап международного конкурса «Европейское дерево года 2021»