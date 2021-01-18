ЗАМАНА - Более 75% пациентов с острой кишечной инфекцией выписано из Буйнакской ЦГБ с выздоровлением

Более 75% пациентов с острой кишечной инфекцией выписано из Буйнакской ЦГБ с выздоровлением

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18 января, 2021. Понедельник 10:15
Более 75% пациентов с острой кишечной инфекцией выписано из Буйнакской ЦГБ с выздоровлением

Как сообщает региональное отделение Минздрава, на поправку пошли 153 человека.

Более 75% пациентов с острой кишечной инфекцией выписано из Буйнакской ЦГБ с выздоровлением
Общество

В стационаре на данный момент еще остается 48 человек, в их числе 22 ребенка. Состояние пациентов оценивается медиками как удовлетворительное.

 

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