В стационаре на данный момент еще остается 48 человек, в их числе 22 ребенка. Состояние пациентов оценивается медиками как удовлетворительное.
Более 75% пациентов с острой кишечной инфекцией выписано из Буйнакской ЦГБ с выздоровлением
- Автор Хадижат
- 18 января, 2021. Понедельник 10:15
Как сообщает региональное отделение Минздрава, на поправку пошли 153 человека.
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