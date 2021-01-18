В Дагестане планируется улучшить жилищные условия для 195 ветеранов афганских событий

Руководитель региона заявил, что в этом году поставлена задача: сделать лучше условия проживания 195 ветеранов афганских событий. Уточним, что эта цифра практически втрое превосходит показатели, продемонстрированные в прошлые годы.

Размер дотации на 1-го ветерана составляет приблизительно 1 млн 144 тысяч рублей. «Данные меры направлены на предоставление помощи тем, кто встал на учет в качестве нуждающихся в улучшении условий проживания до 1 января 2005 года», уточнил Меликов.

Говоря об обеспечении жильем афганцев, временно исполняющий обязанности руководителя Министерства труда и социального развития РД Изумруд Мугутдинова обратила внимание на положительную динамику, которая сложилась в республике в данном вопросе за прошедшие годы. Например, в 2018 году улучшили свои жилищные вопросы 29 воинов-афганцев, в 2019 получили помощь уже 62 человека, а в 2020 83. Число афганцев, которые встали на очередь до 1 января 2005 года, составляет 685 человек. После этой даты 2346 человек. 1-ые стоят в очереди в Министерстве труда РД, а 2-ые в Министерстве строительства РД "На текущий год сумма, которая была выделена для данных целей еще выше, чем ранее, 56 миллионов рублей из федерального бюджета и 56 миллионов рублей совместное финансирование" отметила Изумруд Мугудинова. Также она добавила, что по личному распоряжению Главы Дагестана Сергея Меликова дополнительно на этицели выделены еще 110 миллионов рублей.