ЗАМАНА - Сергей Меликов почтил память дагестанских правоохранителей, погибших во время событий 1996 года

Сергей Меликов почтил память дагестанских правоохранителей, погибших во время событий 1996 года

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17 января, 2021. Воскресенье 18:53
Сергей Меликов почтил память дагестанских правоохранителей, погибших во время событий 1996 года

Временно исполняющий обязанности Руководителя Республики Дагестан Сергей Меликов  16 января посетил траурную акцию в память о сотрудниках правоохранительных органов, погибших во время трагических событий в городе Кизляре и селе Первомайском Хасавюртовского района в 1996 году.

Сергей Меликов почтил память дагестанских правоохранителей, погибших во время событий 1996 года
Общество

Обращаясь к участником акции, глава региона подчеркнул: "Двадцать пять лет прошло с тех тяжелых дней, трагических дней. Они ушли, но в нашей памяти навсегда останутся живыми".
Также Сергей Меликов поблагодарил сотрудников правоохранительных органов, оставшихся в строю не смотря на те трудные, сложные годы и многочисленные угрозы в их адрес.
В рамках мероприятия состоялось возложение цветов. Память погибших собравшиеся почтили минутой молчания.

 

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