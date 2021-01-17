Данное мероприятие открывает целый ряд торжественных мероприятий, приуроченных к празднованию 100-летнего юбилея с образования ДАССР.
Увенчанный автомобильный транспорт расположился на главной площади города перед сценой. Глава поприветствовал участвующих автомобильного пробега, а добровольные помощники в национальных нарядах по кизлярской традиции потчевали дорогих гостей хлебом и солью. Для жителей Кизляра этот автопробег напоминание о примере мужества, духовного величия, единства и дружбы народов Дагестана, напутствовал участников автопробега глава города Кизляр Александр Шувалов.
Кизляр стал отправной точкой автопробега в честь 100-летия со дня образования ДАССР
- Автор Хадижат
- 17 января, 2021. Воскресенье 18:33
16 января, в Кизляре прошло праздничное открытие автомобильного пробега «В единстве наша сила!», - сообщает пресс-служба администрации города.
Данное мероприятие открывает целый ряд торжественных мероприятий, приуроченных к празднованию 100-летнего юбилея с образования ДАССР.
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