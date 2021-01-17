Кизляр стал отправной точкой автопробега в честь 100-летия со дня образования ДАССР

Данное мероприятие открывает целый ряд торжественных мероприятий, приуроченных к празднованию 100-летнего юбилея с образования ДАССР.

Увенчанный автомобильный транспорт расположился на главной площади города перед сценой. Глава поприветствовал участвующих автомобильного пробега, а добровольные помощники в национальных нарядах по кизлярской традиции потчевали дорогих гостей хлебом и солью. Для жителей Кизляра этот автопробег напоминание о примере мужества, духовного величия, единства и дружбы народов Дагестана, напутствовал участников автопробега глава города Кизляр Александр Шувалов.