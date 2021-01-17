Автопробег, стартовавший в Дербенте 16 января, открыл череду праздничных мероприятий, приуроченных к 100-летнему юбилею со дня образования ДAССР. Колонна участников автопробега проедется по таким городам, как Избeрбaш, Кaспийcк, Мaхaчкaлa и Буйнaкск.
В Дербенте прошло праздничное открытие автомобильного пробега «В единстве наша сила!».
- Автор Хадижат
- 17 января, 2021. Воскресенье 18:25
В Дербенте прошло праздничное открытие автомобильного пробега «В единстве наша сила!».
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