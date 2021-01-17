ЗАМАНА - В Дагестане модернизируются школы-интернаты для детей с особенностями здоровья

В Дагестане модернизируются школы-интернаты для детей с особенностями здоровья

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17 января, 2021. Воскресенье 18:14
В Дагестане модернизируются школы-интернаты для детей с особенностями здоровья

Современные, комфортные условия созданы для учащихся школ-интернатов в в Карабудахкентском и Магарамкентском районах Республики, - сообщает пресс-служба Министерства образования и науки региона.

В Дагестане модернизируются школы-интернаты для детей с особенностями здоровья
Общество

В специализированных учебных заведениях обновлены кабинеты и установлено новое оборудование, необходимое для доступности образования.
Уточним, что программа по усовершенствованию школ-интернатов для детей с особенностями развития реализуется Министерством образования и науки РД в рамках общегосударственного проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».
До конца 2021 года в республике будут обновлены еще две спец школы, находящие на территории Махачкалы. Планируется, что там, как и в районных школах, будет проведен ремонт и обновление спецтехники в кабинетах и мастерских.

 

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