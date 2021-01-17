В Дагестане модернизируются школы-интернаты для детей с особенностями здоровья

В специализированных учебных заведениях обновлены кабинеты и установлено новое оборудование, необходимое для доступности образования.

Уточним, что программа по усовершенствованию школ-интернатов для детей с особенностями развития реализуется Министерством образования и науки РД в рамках общегосударственного проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

До конца 2021 года в республике будут обновлены еще две спец школы, находящие на территории Махачкалы. Планируется, что там, как и в районных школах, будет проведен ремонт и обновление спецтехники в кабинетах и мастерских.