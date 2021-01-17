ЗАМАНА - В Кизляре на въезде в город демонтировали стелу

В Кизляре на въезде в город демонтировали стелу

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17 января, 2021. Воскресенье 17:46
В Кизляре на въезде в город демонтировали стелу

Уточним, что стела с названием города встречала гостей со стороны общегосударственной автомобильной дороги М-29 «Кавказ».

В Кизляре на въезде в город демонтировали стелу
Общество

С предложением перенести скульптурную композицию «Кизляр» в городскую мэрию обратился руководитель Общественной палаты Кизляра Магомед-Азиз Хаппалаев.

Свое предложение он обосновал тем, что Кизляр сегодня  стремительно развивается, преображается, в том числе, благодаря реализации программы «Комфортная городская среда». 

Глава города Александр Шувалов поддержал инициативу общественников. Так, исходя из его распоряжения, стелу перенесли на новое место и теперь она приветствует въезжающих в Кизляр со стороны села Крайновка Кизлярского района.

На федеральной дороге же будет установлена новая табличка, обозначающая название города.

 

 

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