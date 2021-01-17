В Кизляре на въезде в город демонтировали стелу

Уточним, что стела с названием города встречала гостей со стороны общегосударственной автомобильной дороги М-29 «Кавказ».

С предложением перенести скульптурную композицию «Кизляр» в городскую мэрию обратился руководитель Общественной палаты Кизляра Магомед-Азиз Хаппалаев.

Свое предложение он обосновал тем, что Кизляр сегодня стремительно развивается, преображается, в том числе, благодаря реализации программы «Комфортная городская среда».

Глава города Александр Шувалов поддержал инициативу общественников. Так, исходя из его распоряжения, стелу перенесли на новое место и теперь она приветствует въезжающих в Кизляр со стороны села Крайновка Кизлярского района.

На федеральной дороге же будет установлена новая табличка, обозначающая название города.