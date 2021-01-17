День детских изобретений: школьников-изобретателей ждут в ДГУ

Глобальные вызовы сегодняшних дней требуют от общества быть внимательнее к человеческому капиталу в самом юном его возрасте. Таланты, способности, вдохновение, всё это требует поддержки, огранки и развития. Сегодня, 17 января - Международный День детских изобретений. Свои программы для одаренных детей, для тех, кто горит изобретательской мыслью, готов созидать, конструировать и создавать что-то новое, реализуют федеральные и региональные образовательные и научные ведомства, организации.

“Дагестанский государственный университет внимателен к подрастающим дарованиям. Мы проводим для школьников олимпиады, конкурсы, специальные научно-образовательные мероприятия, экскурсии в музеях, планетарии, аквакомплексе ДГУ. На протяжении двадцати лет научно-практическая конференция вуза для школьников «Творчество юных» является площадкой для реализации потенциала одаренных детей. Даже пандемия COVID не остановила дагестанские таланты, в прошлом году многие из них прислали интереснейшие конкурсные материалы. Очень важно, чтобы ещё в школе дети попробовали свои силы в самых разных научных направлениях, смогли сориентироваться с возможным профессиональным вектором, услышать авторитетное мнение состоявшихся ученых, получить поддержку”, - рассказывает ректор Дагестанского госуниверситета Муртазали Рабаданов.

«Динамика приэлектродного плазмообразования в высоковольтном импульсном разряде» Рашида Махмудова из лицея№39 Махачкалы, «Лабораторный принцип для струйной печати элементов электронной техники», предложенный Джамалом Ахмедовым из лицея №8, «Расчет экономической эффективности замены двухпроводной системы электроснабжения на волновую однопроводную» Расима Ильясова из 56й гимназии - примеры работ, которые были отмечены на прошедшем конкурсе.

В 2021 году Дагестанский государственный университет ждет новые таланты. Возможно, среди них будет Максим Жданов, ученик 6 «б» класса, МБОУ "СОШ №6" им. Омарова М.О. Максим с детства увлекается конструктором LEGO и конструирует из него свои уникальные постройки. В октябре 2020 года в Каспийске открылся Центр Цифрового образования детей IT- куб. Максим записался туда на кружок « Робототехника». Через два месяца он принял участие в Республиканском чемпионате по робототехнике по Республике Дагестан. Его самостоятельно разработанный и запрограммированный робот обошел всех участников и занял 1 место в категории Шорт – Трек. Созданный Максимом робот умеет шагать по черной линии и самостоятельно изменять направление.

Дагестанский государственный университет объединяет в себе 18 научных направлений, среди которых физика, химия, математика, компьютерные науки, информатика, биология и многие другие. Специально для школьников в ближайший месяц вуз планирует провести Дни открытых дверей каждого подразделения, где будущие студенты и их родители смогу ознакомиться с условиями поступления и обучения в ДГУ.