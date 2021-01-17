ЗАМАНА - Мэрия Махачкалы проводит экстренное совещание по вопросу мусорного коллапса

Мэрия Махачкалы проводит экстренное совещание по вопросу мусорного коллапса

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17 января, 2021. Воскресенье 09:28
Мэрия Махачкалы проводит экстренное совещание по вопросу мусорного коллапса

В администрации Махачкалы проходит заседание, темой которого стала ситуация, сложившаяся вокруг вывоза мусора в Махачкале, - сообщает сетевое издание "Мирмол". 

Мэрия Махачкалы проводит экстренное совещание по вопросу мусорного коллапса
Общество

Напомним, после решения регоператора «Лидер» остановить работу по вывозу мусора, Министерство природных ресурсов Республики Дагестан дабы не допустить мусорный коллапс в столице республики, организовало деятельность бригады с привлечением городской техники В работе по вывозу мусора заняты Управления жилищно-коммунального хозяйства и муниципальное бюджетное учреждение "Махачкала-1".

 

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