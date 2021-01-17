Мэрия Махачкалы проводит экстренное совещание по вопросу мусорного коллапса

В администрации Махачкалы проходит заседание, темой которого стала ситуация, сложившаяся вокруг вывоза мусора в Махачкале, - сообщает сетевое издание "Мирмол".

Напомним, после решения регоператора «Лидер» остановить работу по вывозу мусора, Министерство природных ресурсов Республики Дагестан дабы не допустить мусорный коллапс в столице республики, организовало деятельность бригады с привлечением городской техники В работе по вывозу мусора заняты Управления жилищно-коммунального хозяйства и муниципальное бюджетное учреждение "Махачкала-1".