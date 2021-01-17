Он посетил Республиканский центр инфекционных заболеваний, и с иными представителями епархии прошел вакцинопрофилактику от нового вируса Covid-19. По имеющимся сведениям минздрава республики на сегодня вакцинопрофилактику от коронавируса прошло уже 322 дагестанца.
«Мы должны быть очень ответственны за жизнь других людей, учитывая специфику болезни и высокое количество заражаемости людей. Моя работа связана с тем, что я все время общаюсь с людьми и считаю своим гражданским долгом сделать прививку, чтобы не быть распространителем болезни и самому не заболеть», подчеркнул Варлаам.
Архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам привился от коронавирусной инфекции
- Автор Хадижат
- 17 января, 2021. Воскресенье 00:38
Архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам привился от коронавирусной инфекции.
Он посетил Республиканский центр инфекционных заболеваний, и с иными представителями епархии прошел вакцинопрофилактику от нового вируса Covid-19. По имеющимся сведениям минздрава республики на сегодня вакцинопрофилактику от коронавируса прошло уже 322 дагестанца.
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