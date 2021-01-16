В процессе мероприятия, управляющий НОК "Журавли" Магомед Магомедов объявил, что 26 января на территории комплекса состоится открытие триединого центра «Мечеть-Часовня-Синагога». Как сообщает «Дагестанская правда», это 1-ый подобный опыт в мировой практике.
В Дагестане состоится открытие триединого центра "Мечеть-Часовня-Синагога"
- Автор Хадижат
- 16 января, 2021. Суббота 12:40
В научно-оздоровительном комплексе «Журавли» проходит встреча с журналистами в рамках Всероссийской научно-практической конференции «Межконфессиональное согласие залог постковидной реабилитации и духовного возрождения России».
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