ЗАМАНА - В Дагестане состоится открытие триединого центра "Мечеть-Часовня-Синагога"

В Дагестане состоится открытие триединого центра "Мечеть-Часовня-Синагога"

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16 января, 2021. Суббота 12:40
В Дагестане состоится открытие триединого центра &quot;Мечеть-Часовня-Синагога&quot;

В научно-оздоровительном комплексе «Журавли» проходит встреча с журналистами в рамках Всероссийской научно-практической конференции «Межконфессиональное согласие залог постковидной реабилитации и духовного возрождения России».

В Дагестане состоится открытие триединого центра "Мечеть-Часовня-Синагога"
Общество

В процессе мероприятия, управляющий НОК "Журавли" Магомед Магомедов объявил, что 26 января на территории комплекса состоится открытие триединого центра «Мечеть-Часовня-Синагога». Как сообщает «Дагестанская правда», это 1-ый подобный опыт в мировой практике. 

 

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