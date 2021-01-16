Минприроды Дагестана разрывает контракт с компанией вывозящей мусор в Махачкале и Каспийске

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан прокомментировала ситуацию, возникшую в связи с вывозом мусора в Махачкале и Каспийске, - сообщает «Дагестанская правда».

14 января 2021 года, ООО УК «Лидер», уведомила Министерство природных ресурсов РД о окончании собственных обязанностей. Предпосылкой тому стал неустановленный тарифом на сбор, перевозку и обработку ТКО. Стоит отметить, что одними из основных обстоятельств неутвержденной тарифной политики являются непредставление в обозначенные сроки в Тарифную службу республики нужного пакета документов в полноценном размере, также отсутствие банковской гарантии, нужной для утверждения тарифа.

Беря во внимание этот факт, Министерство природных ресурсов РД подало в суд заявление на расторжение Соглашения между ООО УК «Лидер» и министерством. При всем этом подчеркнём, что согласно условиям Соглашения при расторжении контракта действующий регоператор должен продолжить работу до утверждения нового регионального оператора.

В адрес управления ООО УК «Лидер» министерством направлено сообщение, напоминающее о необходимости соблюдения всех пунктов Соглашения. Кроме того, соответствующие письма направлены в органы прокурорского надзора республики, для принятия мер контроля прокурорского реагирования. При этом сообщаем, что министерством ведутся рабочие встречи с администрациями городов для пресечения мусорного коллапса и нахождения путей выхода из сложившейся ситуации. Происходящее находится под контролем руководства Минприроды региона.