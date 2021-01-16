Бригады помогут медикам города продолжить работу с подворовым осмотром населения на наличие симптомов острой кишечной инфекции. Напомним, ранее для этого было сформировано сорок две бригады.
В Буйнакск направлены дополнительные медицинские бригады
- Автор Хадижат
- 16 января, 2021. Суббота 11:48
Одиннадцать машин неотложной помощи направлены в Буйнакск, по поручению главы Минздрава Дагестана.
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