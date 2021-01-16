В лаборатории закуплено оборудование и созданы все условия для проведения ия бактериологических и вирусологических исследовательских исследований
Мобильные лаборатории позволят оперативно проводить диагностику животных, находящихся в труднодоступных и отдаленных точках. Передвижные лаборатории приобретены на средства, дополнительно выделенные в конце прошедшего года Правительством Дагестана.
В Дагестане ветеринарная служба приобрела передвижные лаборатории
- Автор Хадижат
- 16 января, 2021. Суббота 09:15
Комитет по ветеринарии РД закупил две мобильные лаборатории на базе автомашины КАМАЗ для проведения исследовательских и мониторинговых работ, - сообщает РИА "Дагестан".
В лаборатории закуплено оборудование и созданы все условия для проведения ия бактериологических и вирусологических исследовательских исследований
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