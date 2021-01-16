ЗАМАНА - Глава Махачкалы Салман Дадаев стал самым цитируемым мэром СКФО в 2020 году

Глава Махачкалы Салман Дадаев стал самым цитируемым мэром СКФО в 2020 году

Автор
16 января, 2021. Суббота 00:46
Глава Махачкалы Салман Дадаев стал самым цитируемым мэром СКФО в 2020 году

Глава Махачкалы Салман Дадаев стал самым цитируемым мэром СКФО в 2020 году. Его индекс цитирования достиг 23 тысяч 955,1.

Глава Махачкалы Салман Дадаев стал самым цитируемым мэром СКФО в 2020 году
Общество

Первенство Салмана Дадаева состоялось благодаря ряду информационных поводов, таких как открытие сквера памяти врачей: погибших в борьбе с коронавирусной инфекцией, вручение велосипедов медикам-добровольцам, соболезнования Хабибу Нурмагомедову в связи с кончиной отца и ряд других событий.

Следует отметить, что 2-ое место в медиарейтинге 2020 года занял глава города Пятигорск Дмитрий Ворошилов, а третье глава города Ставрополь Иван Ульянченко. Их показатели 18 075 и 11 941 следовательно.

Подчеркивается, что Дадаев был лидером медиарейтинга градоначальников СКФО и в 2019 году.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top