Глава Махачкалы Салман Дадаев стал самым цитируемым мэром СКФО в 2020 году

Глава Махачкалы Салман Дадаев стал самым цитируемым мэром СКФО в 2020 году. Его индекс цитирования достиг 23 тысяч 955,1.

Первенство Салмана Дадаева состоялось благодаря ряду информационных поводов, таких как открытие сквера памяти врачей: погибших в борьбе с коронавирусной инфекцией, вручение велосипедов медикам-добровольцам, соболезнования Хабибу Нурмагомедову в связи с кончиной отца и ряд других событий.

Следует отметить, что 2-ое место в медиарейтинге 2020 года занял глава города Пятигорск Дмитрий Ворошилов, а третье глава города Ставрополь Иван Ульянченко. Их показатели 18 075 и 11 941 следовательно.

Подчеркивается, что Дадаев был лидером медиарейтинга градоначальников СКФО и в 2019 году.