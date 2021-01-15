ЗАМАНА - В Хасавюрте появится инновационный торгово-логистический центр

В Хасавюрте появится инновационный торгово-логистический центр

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15 января, 2021. Пятница 15:33
В Хасавюрте появится инновационный торгово-логистический центр

«В Хасавюрте нужно провести работу по вопросу строительства прорывного проекта нового торгово-логистическогоо узла», - заявил временно исполняющий обязанности Руководителя Республики Дагестан Сергей Меликов.

В Хасавюрте появится инновационный торгово-логистический центр
Общество

Как сообщает сетевое издание "Мирмол", по заверению главы региона, уже разработан проект и план строительства объекта. Осталось провести работу и заинтересовать в этом проекте инвесторов.
Данный объект, по мнению Сергея Меликова, должен стать не только большим торгово-развлекательный комплексом, но и местом досуга горожан.

 

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