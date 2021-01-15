В Хасавюрте появится инновационный торгово-логистический центр

Как сообщает сетевое издание "Мирмол", по заверению главы региона, уже разработан проект и план строительства объекта. Осталось провести работу и заинтересовать в этом проекте инвесторов.

Данный объект, по мнению Сергея Меликова, должен стать не только большим торгово-развлекательный комплексом, но и местом досуга горожан.