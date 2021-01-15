ЗАМАНА - Благотворительный фонд организовал раздачу воды в Буйнакске

Благотворительный фонд организовал раздачу воды в Буйнакске

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15 января, 2021. Пятница 15:12
Благотворительный фонд организовал раздачу воды в Буйнакске

Волонтёры благотворительного фонда "Инсан" привезли питьевую воду в Буйнакск, где после массового отравления рекомендовано не употреблять воду, поступающую в квартиры.

Благотворительный фонд организовал раздачу воды в Буйнакске
Общество

Всего, в рамках акции благотворительного фонда было роздано более двух тысяч пятилитровых баклажек бутилированной воды. Так же двести баклажек волонтеры передали в Центральную городскую больницу и Туберкулезный диспансер.⁣⁣⠀

 

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