Благотворительный фонд организовал раздачу воды в Буйнакске

Волонтёры благотворительного фонда "Инсан" привезли питьевую воду в Буйнакск, где после массового отравления рекомендовано не употреблять воду, поступающую в квартиры .

Всего, в рамках акции благотворительного фонда было роздано более двух тысяч пятилитровых баклажек бутилированной воды. Так же двести баклажек волонтеры передали в Центральную городскую больницу и Туберкулезный диспансер.⁣⁣⠀