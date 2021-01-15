Всего, в рамках акции благотворительного фонда было роздано более двух тысяч пятилитровых баклажек бутилированной воды. Так же двести баклажек волонтеры передали в Центральную городскую больницу и Туберкулезный диспансер.⠀
Благотворительный фонд организовал раздачу воды в Буйнакске
- Автор Хадижат
- 15 января, 2021. Пятница 15:12
Волонтёры благотворительного фонда "Инсан" привезли питьевую воду в Буйнакск, где после массового отравления рекомендовано не употреблять воду, поступающую в квартиры.
Последнее от Хадижат
- Заместитель Муфтия встретился с имамами даргинских районов
- Школьники Хасавюртовского района написали Тотальный диктант «Образование Дагестанской АССР»
- В Хасавюрте появится инновационный торгово-логистический центр
- В Буйнакске проведут гиперхлорирование водопровода
- В Махачкале задержаны подозреваемые в нападении на таксиста