С целью реализации оперативного плана противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий в Буйнакске организована промывка, дезинфицирование и гиперхлорирование водопроводных сетей и сооружений. Напомним, что по факту массового отравления в Буйнакске возбуждено уголовное дело.
В Буйнакске проведут гиперхлорирование водопровода
- Автор Хадижат
- 15 января, 2021. Пятница 14:39
После масштабного отравления людей водой из-под крана в дагестанском Буйнакске проведут гиперхлорирование водопроводных сетей, - сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.
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