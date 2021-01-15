ЗАМАНА - Власти Дагестана планируют выделить 69 миллионов рублей на обеспечения кормами животноводческие хозяйства

Власти Дагестана планируют выделить 69 миллионов рублей на обеспечения кормами животноводческие хозяйства

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15 января, 2021. Пятница 13:11
Власти Дагестана планируют выделить 69 миллионов рублей на обеспечения кормами животноводческие хозяйства

Власти Республики Дагестан планируют выделить 69 миллионов рублей на обеспечения кормами животноводческие хозяйства, в которых в прошедшем году случилось опутывание пастбищ, - пишет ТАСС.

Власти Дагестана планируют выделить 69 миллионов рублей на обеспечения кормами животноводческие хозяйства
Общество

Об этом стало известно в рамках совещания, прошедшего в режиме видеоконференции под руководством врио зампреда регионального правительства Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Подчеркнём, предпосылкой того стали неблагоприятные погодные условия. Всего на территории региона 123 пострадавших хозяйства, на их территории содержится 214,4 тысячи голов мелкого рогатого скота. Из-за мощных ветров, продолжавшихся в течение 2-ух недель в октябре, был поврежден слой земли на пастбищах, ветрами также нанесло огромное число песка с песочных барханов на зимние пастбища, в итоге чего без растительности осталась площадь около 222 тысяч гектаров. Уточним, всего в республике на зимовку расположено 952 тысячи голов большого рогатого скота, 4,6 миллиона голов маленького рогатого скота и 38 тысяч голов лошадей.

 

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