ЗАМАНА - В Новолакском районе проверили территории, пострадавшие от подтопления

В Новолакском районе проверили территории, пострадавшие от подтопления

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15 января, 2021. Пятница 10:36
В Новолакском районе проверили территории, пострадавшие от подтопления

Территорию села Новокули, затопленную грунтовыми водами посетили представители Управления по вопросам переселения Правительства РД, - сообщает РИА "Дагестан".

В Новолакском районе проверили территории, пострадавшие от подтопления
Общество

В рамках инспекции были осмотрены территории, пострадавшие от затопления и подготовлены рекомендации по восстановлению территории.
В настоящее время, в селе Новокули ведется очистка е водоотводного канала.и продолжаются работа по отводу поверхностных вод с низменной части села. К выполнению задач привлечена специальная техника.

 

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