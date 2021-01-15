В Новолакском районе проверили территории, пострадавшие от подтопления

В рамках инспекции были осмотрены территории, пострадавшие от затопления и подготовлены рекомендации по восстановлению территории.

В настоящее время, в селе Новокули ведется очистка е водоотводного канала.и продолжаются работа по отводу поверхностных вод с низменной части села. К выполнению задач привлечена специальная техника.