ЗАМАНА - Дагестан находится на втором месте по совершению наркотических преступлений в России

Дагестан находится на втором месте по совершению наркотических преступлений в России

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15 января, 2021. Пятница 09:11
Дагестан находится на втором месте по совершению наркотических преступлений в России

Убийства, произошедшие в начале года в поселке Тарки стали поводом для внеочередного заседания Антинаркотической комиссии Дагестана под руководством Главы республики Сергея Меликова.

Дагестан находится на втором месте по совершению наркотических преступлений в России
Общество

"За ситуацию в поселке Тарки хотят перенести  ответственность на кого угодно начиная от родных и близких, вплоть до руководителей разных уровней", - подчеркнул Сергей Меликов, добавив, что довольно большую роль в разжигании конфликта сыграли провокационные комментарии в социальных сетях. Обращаясь к теме борьбы с проблемой распространения и употребления наркотических веществ в регионе, Глава Дагестана призвал к объединению вокруг общей беды общественников, добровольцев, религиозных деятелей и ведомства. 

Министр внутренних дел РД Абдурашид Магомедов принимавший участие совещании сообщил неприятную новость о том, что Дагестан сегодня занимает второе место в России по числу наркопреступлений. Также Абдурашид Магомедов призвал жителей Дагестана при контакте с людьми, ведущих неправильный образ жизни, сообщать сразу же в правоохранительные органы.

Подробнее о ходе заседания Антинаркотической комиссии Дагестана можно прочитать тут

 

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