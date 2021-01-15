В Дагестане благодаря проекту "Современная школа" созданы новые рабочие места

В республике реализуется федеральный проект «Современная школа», в рамках которого в минувшем году в 42-х школах открылись центры цифрового и гуманитарного образования «Точка роста». Новые рабочие места также были созданы в организациях дополнительного образования.

Кроме того, в технопарке «Кванториум» организовано 13 рабочих мест, а в «IT-cube» 24 рабочих места.

Как подчеркнула глава Министерства образования и науки Дагестана Уммупазиль Омарова, реализация этих проектов улучшает образовательную инфраструктуру и помогает в актуальном для региона вопросе создания рабочих мест. Уточним, что в минувшем году в республике благодаря данной программе было создано 237 новых рабочих мест.