ЗАМАНА - В Дагестане благодаря проекту "Современная школа" созданы новые рабочие места

В Дагестане благодаря проекту "Современная школа" созданы новые рабочие места

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15 января, 2021. Пятница 00:14
В Дагестане благодаря проекту &quot;Современная школа&quot; созданы новые рабочие места

В республике реализуется федеральный проект «Современная школа», в рамках которого в минувшем году в 42-х школах открылись центры цифрового и гуманитарного образования «Точка роста».  Новые рабочие места также были созданы в организациях дополнительного образования.

В Дагестане благодаря проекту "Современная школа" созданы новые рабочие места
Общество

Кроме того, в технопарке «Кванториум» организовано 13 рабочих мест, а в «IT-cube» 24 рабочих места.
Как подчеркнула глава Министерства образования и науки Дагестана Уммупазиль Омарова, реализация этих проектов улучшает образовательную инфраструктуру и помогает в актуальном для региона вопросе создания рабочих мест. Уточним, что в минувшем году в республике благодаря данной программе было создано 237 новых рабочих мест.

 

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