Указом от 13 января, Глава Дагестана увеличил сроки изоляции для этих категорий граждан с 15 по 28 января этого года.
Временно исполняющий обязанности Руководителя Республики Дагестан Сергей Меликов продлил срок режима самостоятельной изоляции, который рекомендуется соблюдать людям, достигшим 65-летнего возраста и молодежи, страдающей хроническими заболеваниями.
Указом от 13 января, Глава Дагестана увеличил сроки изоляции для этих категорий граждан с 15 по 28 января этого года.
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