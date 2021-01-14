ЗАМАНА - В Дагестане режим самоизоляции продлен до 28 января

В Дагестане режим самоизоляции продлен до 28 января

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14 января, 2021. Четверг 13:49
В Дагестане режим самоизоляции продлен до 28 января

Временно исполняющий обязанности Руководителя Республики Дагестан Сергей Меликов продлил срок режима самостоятельной изоляции, который рекомендуется соблюдать людям, достигшим 65-летнего возраста и молодежи, страдающей хроническими заболеваниями.

В Дагестане режим самоизоляции продлен до 28 января
Общество

Указом от 13 января, Глава Дагестана увеличил сроки изоляции для этих категорий граждан с  15 по 28 января этого года.

 

 

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