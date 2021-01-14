В Махачкале проходит этнофестиваль, посвященный 100-летию со дня образования ДАССР

Второй этап этнофестиваля, приуроченного к 100-летнему юбилею со дня образования ДАССР прошел в Национальном музее им. Тахо-Годи.

Своей целью организаторы фестиваля определили распространение среди молодежи знаний об истории и культуре народов Дагестана.

Уточним, что первый этап фестиваля был проведен 8 января, в его рамках махачкалинские школьники приняли участие в конкурсе чтецов «Дагестан очаг мой родной!».

На этот раз, участников ждал интересный квест «Страна гор». Разделившись на группы, учащиеся школ отвечали на вопросы о традиционной кухне, географии проживания, одежде, языках и обычаях народов, проживающих в республике. Третий, заключительный этап этнофестиваля состоится 20 января. В его рамках будут объявлены и награждены победители первых двух этапов.