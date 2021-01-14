ЗАМАНА - В Махачкале проходит этнофестиваль, посвященный 100-летию со дня образования ДАССР

В Махачкале проходит этнофестиваль, посвященный 100-летию со дня образования ДАССР

Автор
14 января, 2021. Четверг 13:09
В Махачкале проходит этнофестиваль, посвященный 100-летию со дня образования ДАССР

Второй этап этнофестиваля, приуроченного к 100-летнему юбилею со дня образования ДАССР прошел в Национальном музее им. Тахо-Годи.

В Махачкале проходит этнофестиваль, посвященный 100-летию со дня образования ДАССР
Общество

Своей целью организаторы фестиваля определили распространение среди молодежи знаний об истории и культуре народов Дагестана.

Уточним, что первый этап фестиваля был проведен 8 января, в его рамках махачкалинские школьники приняли участие в конкурсе чтецов «Дагестан очаг мой родной!».

На этот раз, участников ждал интересный квест «Страна гор». Разделившись на группы, учащиеся школ отвечали на вопросы о традиционной кухне, географии проживания, одежде, языках и обычаях народов, проживающих в республике. Третий, заключительный этап этнофестиваля состоится 20 января. В его рамках будут объявлены и награждены победители первых двух этапов.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top