ЗАМАНА - Сергей Меликов усилит борьбу с распространением наркотиков в Дагестане

Сергей Меликов усилит борьбу с распространением наркотиков в Дагестане

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14 января, 2021. Четверг 12:00
Сергей Меликов усилит борьбу с распространением наркотиков в Дагестане

Врио руководителя Республики Дагестан Сергей Меликов в ходе диалога с журналистами прокомментировал убийство в поселке Тарки, произошедшее в результате конфликтной ситуации на почве распространения наркотических средств, - сообщает РИА "Дагестан".

Сергей Меликов усилит борьбу с распространением наркотиков в Дагестане
Общество

"Произошла катастрофа. Мы лишись 4 молодых мужчин: двоих, к сожалению, потеряли безвозвратно. Еще двоих мы потеряли для общества. Надеюсь, эту ситуацию им удастся исправить", сообщил Сергей Меликов.

Подвергая критике работу антинаркотической комиссии республики, Меликов подчеркнул, что в противоборстве с наркозависимостью в республике будут объединены усилия гражданских институтов и всех структур власти.

«Для борьбы с этим злом необходима консолидация сил, объединиться должна власть, правоохранительные органы, активное общество, религиозные организации. Пусть это станет определённым экспериментальным проектом, так как при удачном опыте, мы будем применять его в противодействии другим проблемам общества: идеологии экстремизма, террористической угрозе», - отметил руководитель региона.

Кроме того, Сергей Меликов сообщил что 14 января в республике пройдет очередное антинаркотическое совещание с участием члена общественного совета при Президенте РФ, руководителя движения «Трезвая Россия» Султана Хамзаева.

 

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