Двенадцать детей с кишечной инфекцией выписались из Буйнакской ЦГБ

Двенадцать детей, из числа поступивших в Буйнакскую больницу с острой кишечной инфекции выписались и чувствуют себя хорошо, - сообщает пресс-служба Минздрава Дагестана.

Дома их состояние будут контролировать участковые педиатры. Медики Буйнакска на данный момент обходят дома, осматривают жителей города выявляя симптомы отравления у тех, кто не обращался за помощью медперсонала. За сутки осмотрено 359 человек, выявлено 10 детей с симптомами кишечной инфекции. Двое детей были госпитализированы, состояние остальных позволяет проходить лечение дома.

Обходы населения будут продолжены в Буйнакске и далее, кроме того, медики посетят школы города.