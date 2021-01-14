ЗАМАНА - Двенадцать детей с кишечной инфекцией выписались из Буйнакской ЦГБ

Двенадцать детей с кишечной инфекцией выписались из Буйнакской ЦГБ

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14 января, 2021. Четверг 10:42
Двенадцать детей с кишечной инфекцией выписались из Буйнакской ЦГБ

Двенадцать детей, из числа поступивших в Буйнакскую больницу с острой кишечной инфекции выписались и чувствуют себя хорошо, - сообщает пресс-служба Минздрава Дагестана.

Двенадцать детей с кишечной инфекцией выписались из Буйнакской ЦГБ
Общество

Дома их состояние будут контролировать участковые педиатры. Медики Буйнакска на данный момент обходят дома, осматривают жителей города выявляя симптомы отравления у тех, кто не обращался за помощью медперсонала. За сутки осмотрено 359 человек, выявлено 10 детей с симптомами кишечной инфекции. Двое детей были госпитализированы, состояние остальных позволяет проходить лечение дома.
Обходы населения будут продолжены в Буйнакске и далее, кроме того, медики посетят школы города.

 

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