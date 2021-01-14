ЗАМАНА - Названы самые востребованные профессии в Дагестане

Названы самые востребованные профессии в Дагестане

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14 января, 2021. Четверг 10:14
Названы самые востребованные профессии в Дагестане

С начала 2021 года соискатели из регионов Северного Кавказа разместили и обновили на сайте HeadHunter  более 17 тысяч вакансий.

Названы самые востребованные профессии в Дагестане
Общество

Исходя из этих данных выяснилось, что чаще всего жители Дагестана предпочитают устраиваться на работу в сфере торговли, бухгалтерии, юриспруденции,  и несколько реже информационных технологий. При этом каждый десятый соискатель согласен на зарплату менее двадцати тысяч, а каждый третий предпочел бы оклад от двадцати и до сорока тысяч рублей.

 

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взяты из открытых источников
 

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