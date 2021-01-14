Названы самые востребованные профессии в Дагестане

С начала 2021 года соискатели из регионов Северного Кавказа разместили и обновили на сайте HeadHunter более 17 тысяч вакансий.

Исходя из этих данных выяснилось, что чаще всего жители Дагестана предпочитают устраиваться на работу в сфере торговли, бухгалтерии, юриспруденции, и несколько реже информационных технологий. При этом каждый десятый соискатель согласен на зарплату менее двадцати тысяч, а каждый третий предпочел бы оклад от двадцати и до сорока тысяч рублей.