Исходя из этих данных выяснилось, что чаще всего жители Дагестана предпочитают устраиваться на работу в сфере торговли, бухгалтерии, юриспруденции, и несколько реже информационных технологий. При этом каждый десятый соискатель согласен на зарплату менее двадцати тысяч, а каждый третий предпочел бы оклад от двадцати и до сорока тысяч рублей.
Названы самые востребованные профессии в Дагестане
- Автор Хадижат
- 14 января, 2021. Четверг 10:14
С начала 2021 года соискатели из регионов Северного Кавказа разместили и обновили на сайте HeadHunter более 17 тысяч вакансий.
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