Управления социальной защиты населения в Дагестане проходят реорганизацию

В минувшем году, Правительством региона было принято решение об упразднении территориальных органов министерства труда и социального развития.

В соответствии с обозначенными нормативами,количество работников в сфере соц.политики в органах государственной власти Дагестана должно ограничиваться цифрой в 350 человек, в то время как их реальная численность составляла 1600.

Во избежание сокращения работников в тяжелый период пандемии COVID-19, управлением Министерства труда и Кабинетом министров был проработан вопрос о создании новых государственных казенных учреждений, с сохранением сотрудников а также увеличением фонда оплаты труда.