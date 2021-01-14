ЗАМАНА - Управления социальной защиты населения в Дагестане проходят реорганизацию

Управления социальной защиты населения в Дагестане проходят реорганизацию

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14 января, 2021. Четверг 14:12
Управления социальной защиты населения в Дагестане проходят реорганизацию

Управления социальной защиты населения проходят процедуру реорганизации, - сообщает РИА «Дагестан».

Управления социальной защиты населения в Дагестане проходят реорганизацию
Общество

В минувшем году, Правительством региона было принято решение об упразднении территориальных органов министерства труда и социального развития.

В соответствии с обозначенными нормативами,количество работников в сфере соц.политики в органах государственной власти Дагестана должно ограничиваться цифрой в 350 человек, в то время как их реальная численность составляла 1600.

Во избежание сокращения работников в тяжелый период пандемии COVID-19, управлением Министерства труда и Кабинетом министров был проработан вопрос о создании новых государственных казенных учреждений, с сохранением сотрудников а также увеличением фонда оплаты труда.

 

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