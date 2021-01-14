Причиной тому послужило то, что будучи депутатом, он занимал должность заместителя главы сельсовета «Хидибский», - сообщает РИА «Дагестан». Напомним, совмещение совмещение полномочий депутата и муниципального служащего является противозаконным.
Депутат Тляратинского района сложил свои полномочия по представлению прокуратуры
- Автор Хадижат
- 14 января, 2021. Четверг 12:42
Депутат Тляратинского района сложил свои полномочия по настоянию прокуратуры.
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