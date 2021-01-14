ЗАМАНА - Депутат Тляратинского района сложил свои полномочия по представлению прокуратуры

Депутат Тляратинского района сложил свои полномочия по представлению прокуратуры

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14 января, 2021. Четверг 12:42
Депутат Тляратинского района сложил свои полномочия по представлению прокуратуры

Депутат Тляратинского района сложил свои полномочия по настоянию прокуратуры.

Депутат Тляратинского района сложил свои полномочия по представлению прокуратуры
Общество

Причиной тому послужило то, что будучи депутатом, он занимал должность заместителя главы сельсовета «Хидибский», - сообщает РИА «Дагестан». Напомним, совмещение совмещение полномочий депутата и муниципального служащего является противозаконным.

 

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