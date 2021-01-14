«Вакцинацию в первую очередь пройдут сотрудники, которые пока не переболели коронавирусной инфекцией», уточнили в ведомстве.
Напомним, в республике на сегодня действует 27 прививочных центров. Вакцинопрофилактика является добровольной и бесплатной.
Вакцина «Спутник V» вводится в организм в два этапа. На первом этапе пациенту измеряют температуру, проводят осмотр и делают прививку. Второй этап проходит через 21 день в таком же режиме.
В Дагестане начали вакцинировать от коронавируса сотрудников МВД
- Автор Хадижат
- 14 января, 2021. Четверг 11:19
В Дагестане начали вакцинировать от коронавируса сотрудников МВД. Первыми в ведомстве привились заместитель министра внутренних дел по Республике Дагестан Ахмед Баталиев, начальник Управления по работе с личным составом МВД по РД Сахават Сахаватов и начальник Управления уголовного розыска МВД по РД Магомеднаби Адильханов.
«Вакцинацию в первую очередь пройдут сотрудники, которые пока не переболели коронавирусной инфекцией», уточнили в ведомстве.
Последнее от Хадижат
- Депутат Тляратинского района сложил свои полномочия по представлению прокуратуры
- Сергей Меликов усилит борьбу с распространением наркотиков в Дагестане
- В Управлении Федеральной службы судебных приставов по РД начала работу горячая линия
- Сергей Меликов назначил нового заместителя руководителя Администрации Главы и Правительства РД
- Двенадцать детей с кишечной инфекцией выписались из Буйнакской ЦГБ