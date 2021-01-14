ЗАМАНА - В Дагестане начали вакцинировать от коронавируса сотрудников МВД

В Дагестане начали вакцинировать от коронавируса сотрудников МВД

Автор
14 января, 2021. Четверг 11:19
В Дагестане начали вакцинировать от коронавируса сотрудников МВД

В Дагестане начали вакцинировать от коронавируса сотрудников МВД. Первыми в ведомстве привились заместитель министра внутренних дел по Республике Дагестан Ахмед Баталиев, начальник Управления по работе с личным составом МВД по РД Сахават Сахаватов и начальник Управления уголовного розыска МВД по РД Магомеднаби Адильханов.

В Дагестане начали вакцинировать от коронавируса сотрудников МВД
Общество

«Вакцинацию в первую очередь пройдут сотрудники, которые пока не переболели коронавирусной инфекцией», уточнили в ведомстве.
Напомним, в республике на сегодня действует 27 прививочных центров. Вакцинопрофилактика является добровольной и бесплатной.
Вакцина «Спутник V» вводится в организм в два этапа. На первом этапе пациенту измеряют температуру, проводят осмотр и делают прививку. Второй этап проходит через 21 день в таком же режиме.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top