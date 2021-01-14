Министр информации и печати Дагестана Умаросман Гаджиев поздравил журналистов с Днём Российской печати

В ходе беседы с главами средств массовой информации, Умаросман Гаджиев подчеркнул роль СМИ в современном обществе. Он пожелал коллегам творческих достижений, плодотворной работы и напомнил, что профессия журналиста испокон веков была одной из самых ответственных.