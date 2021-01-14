ЗАМАНА - Министр информации и печати Дагестана Умаросман Гаджиев поздравил журналистов с Днём Российской печати

Министр информации и печати Дагестана Умаросман Гаджиев поздравил журналистов с Днём Российской печати

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14 января, 2021. Четверг 08:18
Министр информации и печати Дагестана Умаросман Гаджиев поздравил журналистов с Днём Российской печати Министр информации и печати Дагестана Умаросман Гаджиев поздравил журналистов с Днём Российской печати

В ходе беседы с главами средств массовой информации, Умаросман Гаджиев подчеркнул роль СМИ в современном обществе. Он пожелал коллегам творческих достижений, плодотворной работы и напомнил, что профессия журналиста испокон веков была одной из самых ответственных.

Министр информации и печати Дагестана Умаросман Гаджиев поздравил журналистов с Днём Российской печати
Общество

Также руководитель ведомства представил дагестанским журналистам книжную выставку издательского дома «Дагестан», приуроченную к празднованию 100-летнего юбилея с образования ДАССР. В экспозиции представлены художественные, исторические и документальные произведения посвященные Дагестану.  Выставка проходит в Театре поэзии.

 

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