ЗАМАНА - Мэр Махачкалы Салман Дадаев поздравил журналистов с Днем российской печати

Мэр Махачкалы Салман Дадаев поздравил журналистов с Днем российской печати

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13 января, 2021. Среда 20:01
Мэр Махачкалы Салман Дадаев поздравил журналистов с Днем российской печати Мэр Махачкалы Салман Дадаев поздравил журналистов с Днем российской печати

Мэр Махачкалы Салман Дадаев встретился с представителями СМИ республики и поздравил журналистов с их профессиональным праздником - Днем российской печати.

Мэр Махачкалы Салман Дадаев поздравил журналистов с Днем российской печати
Общество

Встреча с представителями СМИ состоялась в столичной мэрии. Глава администрации поприветствовав журналистов отметил, что иногда обращение в редакцию становится попыткой обратить внимание общественности, городских служб и других ведомств на ту или иную проблему. Также Салман Дадаев подчеркнул, что благодаря журналистам граждане имеют возможность оперативно узнавать о позитивных изменениях, происходящих в городе, регионе, стране.

«Я всегда очень позитивно оцениваю ваши материалы, даже когда они содержат критику. Ваша деятельность помогает мне в работе. Благодаря вам я узнаю о недоработках коллег, оперативно направляя их действия в правильное русло», подчеркнул Салман Дадаев. Далее мэр поздравил журналистов, пожелал им профессиональных успехов, здоровья и личных достижений.
Далее Салман Дадаев вручил благодарственные письма за эффективное взаимодействие с администрацией города по продвижению позитивной информационной повестки в медиапространстве.

Среди награжденных редакции газет «Замана», «АИФ в Дагестане», информационное агентство «Дагестан», сетевое издание "Мирмол" и другие представители журналистского сообщества.

После церемонии награждения градоначальник поделился с журналистами идеями по развитию городской среды.

 

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