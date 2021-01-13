Мэр Махачкалы Салман Дадаев поздравил журналистов с Днем российской печати

Мэр Махачкалы Салман Дадаев встретился с представителями СМИ республики и поздравил журналистов с их профессиональным праздником - Днем российской печати.

Встреча с представителями СМИ состоялась в столичной мэрии. Глава администрации поприветствовав журналистов отметил, что иногда обращение в редакцию становится попыткой обратить внимание общественности, городских служб и других ведомств на ту или иную проблему. Также Салман Дадаев подчеркнул, что благодаря журналистам граждане имеют возможность оперативно узнавать о позитивных изменениях, происходящих в городе, регионе, стране.

«Я всегда очень позитивно оцениваю ваши материалы, даже когда они содержат критику. Ваша деятельность помогает мне в работе. Благодаря вам я узнаю о недоработках коллег, оперативно направляя их действия в правильное русло», подчеркнул Салман Дадаев. Далее мэр поздравил журналистов, пожелал им профессиональных успехов, здоровья и личных достижений.

Далее Салман Дадаев вручил благодарственные письма за эффективное взаимодействие с администрацией города по продвижению позитивной информационной повестки в медиапространстве.

Среди награжденных редакции газет «Замана», «АИФ в Дагестане», информационное агентство «Дагестан», сетевое издание "Мирмол" и другие представители журналистского сообщества.

После церемонии награждения градоначальник поделился с журналистами идеями по развитию городской среды.