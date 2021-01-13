Модель бережливой поликлиники внедрена в детском медучреждении Избербаша

За счет привлеченных средств меценатов, в детской поликлинике Избербаша был проведен текущий ремонт и внедрена новая модель бережливой поликлиники.

Уточним, "Бережливая поликлиника" совместный проект Министерства здравоохранения РФ и государственной корпорации «Росатом». Его цель оптимизация работы поликлиник, снижение времени пребывания в учреждении, разделение потоков пациентов и упрощение записи на прием к врачу.

«С маленьким ребенком в поликлинике довольно тяжело ждать своей очереди, тем более, если это неблагоустроенное помещение. Создание игровых, колясочных зон, рациональная организация процесса работы в поликлинике делает получение медицинской помощи намного более удобным и приятным», отметила врио министра здравоохранения РД Татьяна Беляева.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» детская пликлиника Избербаша включена в план по кап ремонту на будущий год.