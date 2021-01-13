В Дагестане пройдет онлайн-акция «Родные языки народов Дагестана»

В республике с 12 по 31 января пройдет online-акция «Родные языки народов Дагестана», инициаторами которой выступило Министерство по делам молодежи РД. Проведение акции приурочено к празднованию 100-летнего юбилея образования ДАССР.

Любой желающий принять участие в акции должен записать на видео то, как декламирует стихотворение на родном языке. Тематика произведений должна быть связана с природой Дагестана, историческими событиями или знаменитыми личностями республики. Далее следует опубликовать это видео в своих соц.сетях, не забыв поставить следующие хештеги: #РодныеЯзыкиДагестана, #Россия, #Дагестан, #100летДАССР.