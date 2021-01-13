ЗАМАНА - В Дагестане пройдет онлайн-акция «Родные языки народов Дагестана»

В Дагестане пройдет онлайн-акция «Родные языки народов Дагестана»

Автор
13 января, 2021. Среда 13:13
В Дагестане пройдет онлайн-акция «Родные языки народов Дагестана»

В республике с 12 по 31 января пройдет online-акция «Родные языки народов Дагестана», инициаторами которой выступило Министерство по делам молодежи РД. Проведение акции приурочено к празднованию 100-летнего юбилея образования ДАССР.

В Дагестане пройдет онлайн-акция «Родные языки народов Дагестана»
Общество

Любой желающий принять участие в акции должен записать на видео то, как декламирует стихотворение на родном языке. Тематика произведений должна быть связана с природой Дагестана, историческими событиями или знаменитыми личностями республики. Далее следует опубликовать это видео в своих соц.сетях, не забыв поставить следующие хештеги: #РодныеЯзыкиДагестана, #Россия, #Дагестан, #100летДАССР.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top