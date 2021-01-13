ЗАМАНА - Глава Минздрава Забайкалья Анна Шангина извинилась за сравнение больницы с гастрономом

Глава Минздрава Забайкалья Анна Шангина извинилась за сравнение больницы с гастрономом

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13 января, 2021. Среда 15:00
Глава Минздрава Забайкалья Анна Шангина извинилась за сравнение больницы с гастрономом

Инцидент произошел 4 января. В ходе визита министра в село и общения с жителями выяснилось, что медучреждение в поселке Харагун будет перепрофилировано во врачебную амбулаторию.

Глава Минздрава Забайкалья Анна Шангина извинилась за сравнение больницы с гастрономом
Общество

Также учреждение будет закрываться по ночам. Эта новость вызвала негативную реакцию со стороны жителей. В этой ситуации, Анна Шангина позволила себе заявить, что больница е должна использоваться жителями в качестве места где можно переночевать и поспать. Резкие высказывания возмутили забайкальцев и чиновнице пришлось извиняться за свое поведение.
Прошу простить меня за резкое высказывание, за «поесть и поспать в больнице». Перевод больницы во врачебную амбулаторию не ухудшит качества оказываемых медицинских услуг», уже позже рассказала глава минздрава.

 

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