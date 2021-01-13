ЗАМАНА - Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с работой на удаленке

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с работой на удаленке

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13 января, 2021. Среда 14:47
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с работой на удаленке

На рынке труда возникла новая жульническая схема, которая сочетает в себе подход взломщиков и социальную инженерию.

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с работой на удаленке
Общество

Возможной жертве для получения дистанционной работы предлагается скачать пользующиеся популярностью приложения с официальных ресурсов. Но в их числе располагается приложение с вредным программным обеспечением, которое дает удаленный доступ к мобильному банку жертвы.
Программное обеспечение, требующееся для "удаленной работы", может выглядеть законным и устанавливаться через официальные онлайн-магазины, такие как Playmarket.

Специалисты думают, что в критериях широкого распространения удаленной работы такая схема может стать массовой.

 

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