Возможной жертве для получения дистанционной работы предлагается скачать пользующиеся популярностью приложения с официальных ресурсов. Но в их числе располагается приложение с вредным программным обеспечением, которое дает удаленный доступ к мобильному банку жертвы.
Программное обеспечение, требующееся для "удаленной работы", может выглядеть законным и устанавливаться через официальные онлайн-магазины, такие как Playmarket.
Специалисты думают, что в критериях широкого распространения удаленной работы такая схема может стать массовой.