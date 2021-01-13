В рамках общегосударственного проекта «Содействие занятости женщин создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» повысить квалификацию удалось семидесяти молодым мамам. Подробнее о ходе реализации национального проекта можно прочитать тут.
Минтруда Дагестана обеспечило обучение около 300 граждан по нацпроекту «Демография»
- Автор Хадижат
- 13 января, 2021. Среда 12:32
За прошедший год, рамках национального проекта «Демография» профессиональное обучение прошли 218 человек в возрасте от 50-ти лет и старше, а также лица предпенсионного возраста, - сообщает пресс-служба Министерства труда и социального развития Дагестана.
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