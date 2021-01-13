Минтруда Дагестана обеспечило обучение около 300 граждан по нацпроекту «Демография»

За прошедший год, рамках национального проекта «Демография» профессиональное обучение прошли 218 человек в возрасте от 50-ти лет и старше, а также лица предпенсионного возраста, - сообщает пресс-служба Министерства труда и социального развития Дагестана.