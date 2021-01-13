ЗАМАНА - Брюса Уиллиса выгнали из магазина за отказ надеть маску

Брюса Уиллиса выгнали из магазина за отказ надеть маску

Автор
13 января, 2021. Среда 11:53
Брюса Уиллиса выгнали из магазина за отказ надеть маску

65-летний актер находился без маски в аптеке сети Rite Aid. На шее у него висела бандана, которую он мог бы натянуть на лицо заменив тем самым тряпичную маску. Но делать этого Брюс Уиллис не стал.

Брюса Уиллиса выгнали из магазина за отказ надеть маску
Общество

Работник магазина сделал ему замечание, но актер никак не отреагировал. Тогда его попросили покинуть помещение.
На выходе он оказался под прицелом фотокамер. Позднее актер прокомментировал эту ситуацию "Peoplе" сообщив, что сожалеет о случившимся и просит не совершать его ошибок и продолжать носить маски.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top