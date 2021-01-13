Работник магазина сделал ему замечание, но актер никак не отреагировал. Тогда его попросили покинуть помещение.
На выходе он оказался под прицелом фотокамер. Позднее актер прокомментировал эту ситуацию "Peoplе" сообщив, что сожалеет о случившимся и просит не совершать его ошибок и продолжать носить маски.
Брюса Уиллиса выгнали из магазина за отказ надеть маску
- Автор Хадижат
- 13 января, 2021. Среда 11:53
65-летний актер находился без маски в аптеке сети Rite Aid. На шее у него висела бандана, которую он мог бы натянуть на лицо заменив тем самым тряпичную маску. Но делать этого Брюс Уиллис не стал.
Работник магазина сделал ему замечание, но актер никак не отреагировал. Тогда его попросили покинуть помещение.
Последнее от Хадижат
- Минтруда Дагестана обеспечило обучение около 300 граждан по нацпроекту «Демография»
- В Южном Дагестане пытаются предупредить мусорный коллапс
- Госсекретарь Дагестана Хизри Абакаров посетил Дербент
- В России станет проще использовать маткапитал для строительства дома
- Прямые авиасообщения соединили Махачкалу с Уфой и Минеральными Водами