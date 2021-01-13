Брюса Уиллиса выгнали из магазина за отказ надеть маску

65-летний актер находился без маски в аптеке сети Rite Aid. На шее у него висела бандана, которую он мог бы натянуть на лицо заменив тем самым тряпичную маску. Но делать этого Брюс Уиллис не стал.

Работник магазина сделал ему замечание, но актер никак не отреагировал. Тогда его попросили покинуть помещение.

На выходе он оказался под прицелом фотокамер. Позднее актер прокомментировал эту ситуацию "Peoplе" сообщив, что сожалеет о случившимся и просит не совершать его ошибок и продолжать носить маски.